 بيان بشأن الحادث الذي راح ضحيته 3 فتيات بطريق عفراء في بلقرن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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بيان بشأن الحادث الذي راح ضحيته 3 فتيات بطريق عفراء في بلقرن

بيان بشأن الحادث الذي راح ضحيته 3 فتيات بطريق عفراء في بلقرن
المناطق _عسير

إشارة إلى ما تم نشره في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن طريق عفراء بمحافظة بلقرن ، والحادث الذي وراح ضحيته 3 فتيات ليلة البارحة .

فقد رفعت بلدية بلقرن أحر التعازي وصادق المواساة إلى ذوي المتوفيات ونسأل الله أن يتغمدهن بواسع رحمته وأن يسكنهن فسيح جناته .

وأكدت البلدية في بيانٍ لها إلى أن الأعمال القائمة بازدواجية طريق عفراء تأتي ضمن مشروع سفلتة وأرصفة  وإنارة ٦٠١ وقد تمت ترسيتها على إحدى المؤسسات الوطنية ، ولما لوحظ على المقاول من البطء في التنفيذ وعدم توفر وسائل السلامة الكافية تم توجيه عدة خطابات وإنذارات وهي كالتالي :

١٤٥٩٦ في ١٢/٧/١٤٣٧

١٥٠٠٩ في ٩/٨/١٤٣٧

١٥٤٤٢ في ١/٩/١٤٣٧

١٦٢٥٤ في ٢٠/١١/١٤٣٧

٢٠٦٧٢ في ١/٧/١٤٣٨

كما سبق أن تم التنسيق مع مرور بلقرن بخطابنا رقم 17642 في ١٨/١/١٤٣٨بشأن إلزام المقاول بتوفير اللوحات المرورية والإرشادية والتحذيرية ووضع وسائل السلامة المطلوبة وتنفيذ مطبات للتهدئة وحيث أن المقاول لم يتجاوب بشأن ما ذكر فقد تم مخاطبة الأمانة بخطابنا رقم 21374 في ٤/٨/١٤٣٨ بشأن الإنذارات الموجهة للمقاول وعدم تجاوبه وتبعه خطابنا رقم 21344 في ٤/٨/١٤٣٨ بشأن طلب سحب المشروع من المقاول وتمت موافقة الأمانة على سحب هذا المشروع بعد أخذ رأي المجلس البلدي بموجب خطاب الأمانة رقم 358874  .

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