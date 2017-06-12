 اختتام ملتقى “رفاق” الرمضاني الأول | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 21 رمضان 1438 هجريا, الموافق 16 يونيو 2017 ميلاديا

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اختتام ملتقى “رفاق” الرمضاني الأول

اختتام ملتقى “رفاق” الرمضاني الأول
المناطق _حائل

اختتمت مساء أمس فعاليات ملتقى رفاق الرمضاني الأول الذي نظمته الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة حائل (رفاق) ،بمقر نادي الطائي الرياضي بحي درة مشار، بحضور المهندس عبد الرحمن عبد الكريم السيف رئيس الشركة العالمية للدايول والشركة العالمية للميثانول التابعتين ل”سبكيم” .

وبدأ الحفل الختامي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة الجمعية ألقاها مدير عام الجمعية عيسى فريح التميمي استعرض فيها ماتقوم به الجمعية من أنشطة وأعمال ثم تلا ذلك تقديم عرض مرئي تناول الفعاليات التي أقيمت خلال فترة الملتقى .

بعد ذلك ألقى مدير البرامج بالجمعية الأستاذ سليمان الشيحان ، عرض فيها كل ما تم إقامته في هذا الملتقى من أنشطة وبرامج تصب بصالح الأيتام، مؤكداً أن الأيتام هم الفئة التي تعقد عليها القيادة والمجتمع الآمال لتحقيق التقدم والتنمية الوطنية .

ثم توالت فقرات الحفل تباعا، حيث قدمت الجمعية أوبريت من كلمات الشاعر فهيد البقعاوي، وفي ختام الحفل تم تكريم الرعاة والجهات والإفراد المشاركين في ملتقى رفاق الرمضاني

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