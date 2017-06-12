فريق مستشفى نجران العام الجديد يتوج بطلا لدورة شهداء الوطن “الحد الجنوبي”

توج مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري فريق مستشفى نجران العام الجديد بكأس بطولة شهداء الوطن(الحد الجنوبي) الرمضانية لكرة القدم وذلك بعد فوزه على فريق مجمع الأمل والصحة النفسية بثلاثة أهداف مقابل هدفين بلغ عدد الفرق المشاركة (14) فريق وشارك في البطولة (210) لاعب و (14) إداري و(14) مدرب و(45) عضو في اللجان المنظمة وتم ادارة البطولة من قبل حكام رسميين من لجنة الحكام الفرعية بمنطقة نجران يعملون بصحة نجران.

هذا وظهرت المباراة بمستوى مشرف من الفريقان وسط حضور جماهيري مميز وبعد المباراة قام العسيري بتسليم الفريق الفائزة الجائزة حيث حصد لقب الفريق المثالي م حبونا العام وفي نهاية التكريم تسلم العسيري راعي بطولة شهداء الوطن هدية تذكارية قدمها المساعد للموارد الذاتية إبراهيم بالحارث رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وبعدها تم تكريم الرعاة المشاركين في البطولة واختتمت البطولة باحتفالية مصغره للفريق الفائز حيث أطلقت الألعاب النارية احتفالا بذلك الفوز هذا وأوضح العسيري أن الهدف من هذه الدورة هو تفعيل النشاط الرياضي وزيادة المحبة بين موظفي صحة المنطقة داعياً الله عزوجل ان يتغمد الشهداء بالرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته مؤكدا ان الوطن لن ينسى أبنائه الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن المعطاء .

وفي الختام شكر العسيري إدارة التواصل الداخلي بالمديرية وجميع القائمين على البطولة والتي ظهرت بالمظهر اللائق والمشرف .