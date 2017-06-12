 هل سينتظر “عيد” الدفن بعد “العيد”؟! | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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هل سينتظر “عيد” الدفن بعد “العيد”؟!

هل سينتظر “عيد” الدفن بعد “العيد”؟!
المناطق _تهاني الجهني
أوصدت الإدارات الحكومية أبوابها بنهاية دوام يوم أمس الخميس للتمتع بإجازة عيد الفطر المبارك ، وبقي المواطن “أبو عيد” ببساطته وضعفه ينتظر نتائج ما أسفرت عنه التحقيقات في ما يعتقد أنه خطأ طبي تعرض له ابنه ذو ال”١١عاماً” وانتقل إلى رحمة الله بسببه الجمعة الماضية وأعلنت صحة تبوك فتح محاضر التحقيق في حينها.
“أبوعيد” ببالغ حزنه ومأساته يمر عليه اليوم كمائة يوم أو أكثر وهو ينتظر القول الفصل من جهات التحقيق لإتمام دفن نجله الذي فقده في هذا الشهر الفضيل نتيجة تسمم غذائي كما أعلنت ذلك صحة تبوك.وزاد من مأساة “أبوعيد” لفقد ابنه مأساة الصبر والانتظار فكيف سيستقبل تهاني الناس بالعيد وتعازيهم بفقد عيد؟.
طول الإجراءات وروتينيتها وإن كانت قانونية في علم الأنظمة ، فإن حالة  ومعاناة ” أبوعيد” لا تقبلها مشاعر الإنسانية..فهل ستقوم الصحة  بإغلاق هذا الملف الذي أصبح حديث الشارع الحقلاوي؟

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