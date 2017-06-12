فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض يبدأ تنفيذ خطة عمله خلال إجازة عيد الفطر

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تنفيذ خطة العمل الميداني التي أعدها لإجازة عيد الفطر المبارك والتي تضمنت تكليف الأعداد المناسبة للعمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى تواجد أعضاء الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في خدمة المواطنين والمقيمين خلال هذه الأيام سواء في أواخر شهر رمضان المبارك حيث تشهد الأسواق كثافة عالية أو في أيام العيد التي تصاحبها الاحتفالات به في عدة مواقع.

ويأتي ذلك وفق توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، ودعمه واهتمامه المتواصل بالعمل الميداني للقيام به على الوجه الشرعي والنظامي بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم.