 فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض يبدأ تنفيذ خطة عمله خلال إجازة عيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض يبدأ تنفيذ خطة عمله خلال إجازة عيد الفطر هل سينتظر “عيد” الدفن بعد “العيد”؟! فريق مستشفى نجران العام الجديد يتوج بطلا لدورة شهداء الوطن “الحد الجنوبي” اختتام ملتقى “رفاق” الرمضاني الأول بيان بشأن الحادث الذي راح ضحيته 3 فتيات بطريق عفراء في بلقرن ‏خادم الحرمين الشريفين يوجه بصرف 1.660 مليار ريال مكرمةً كريمة لمستفيدي الضمان الإجتماعي مركز التنمية الاجتماعية بالقريات يختتم برنامج ( شراكتنا برمضان أجمل ) دار الرعاية الاجتماعية بالجوف تقيم إفطاراً جماعياً بمشاركة أقارب المقيمين المملكة تؤكد سعيها إلى إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها الوطنية تماشيًا مع رؤيتها للتنمية المستدامة 2030 أمن المنشآت تنفي ما تداولته وسائل التواصل عن اقتحام منشأة في الرياض أمانة تبوك تستعد لعيد الفطر بأحدث البرامج والفعاليات الأمين العام للجامعة العربية يدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض يبدأ تنفيذ خطة عمله خلال إجازة عيد الفطر

فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض يبدأ تنفيذ خطة عمله خلال إجازة عيد الفطر
المناطق _الرياض

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض تنفيذ خطة العمل الميداني التي أعدها لإجازة عيد الفطر المبارك والتي تضمنت تكليف الأعداد المناسبة للعمل في جميع المواقع التي تحتاج إلى تواجد أعضاء الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتعاون في خدمة المواطنين والمقيمين خلال هذه الأيام سواء في أواخر شهر رمضان المبارك حيث تشهد الأسواق كثافة عالية أو في أيام العيد التي تصاحبها الاحتفالات به في عدة مواقع.

ويأتي ذلك وفق توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، ودعمه واهتمامه المتواصل بالعمل الميداني للقيام به على الوجه الشرعي والنظامي بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>