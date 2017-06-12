 مدني جازان يحذر من مخاطر الألعاب النارية وأضرارها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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مدني جازان يحذر من مخاطر الألعاب النارية وأضرارها

مدني جازان يحذر من مخاطر الألعاب النارية وأضرارها
المناطق _أمل بهكلي
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان  المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية والتي قد ينتج عنها حوادث خطيرة ينتج عنها أضرار كبيرة وإصابات بالغة في الجسم واشتعال الحرائق .

واوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي محمد العمري أن الالعاب الناريه تشكل خطرا كبيرا خصوصا بعد تواجد نوعيات من الالعاب النارية ذات انفجار قوي قد تسبب في فقد الشخص لأحد اطرافه بالإضافة لما قد يتعرض له من اصابات بليغة كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم واشتعال الحرائق .

وحذر من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية ولا سيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك ، حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد والتي تشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة أرواح مستخدميها خاصة من فئة الأطفال فهم لا يعون أو يدركون الأضرار والمخاطر التي قد تسببها هذه الألعاب .

وشدد على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم و استشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية والتأكد من عدم اقتناء أبنائهم لها لخطورتها وحفاظاً على سلامتهم .

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