 خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية التركي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية التركي

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية التركي
المناطق _واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم، معالي وزير الخارجية بجمهورية تركيا مولود تشاووش أوغلو.
وتم خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا، وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.
حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار.

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