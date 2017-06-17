 صحة نجران تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين ٢٠١٧م بشعار” تبرع بالدم .. تبرع الآن .. تبرع من حين الى آخر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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صحة نجران تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين ٢٠١٧م بشعار” تبرع بالدم .. تبرع الآن .. تبرع من حين الى آخر”

صحة نجران تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين ٢٠١٧م بشعار” تبرع بالدم .. تبرع الآن .. تبرع من حين الى آخر”
المناطق _نجران

أقامت صحة نجران ممثلة بإدرة المختبرات وبنوك الدم احتفالية  باليوم العالمي للمتبرعين ٢٠١٧ بشعار( تبرع بالدم .. تبرع الآن .. تبرع من حين الى آخر )  بتشريف مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري
حيث تخلل  الحفل مشاهد توعوية وتعريفية بأهمية التبرع بالدم إضافة لانطلاق مسيرة دراجين نجران لمواكبة الحدث الإنساني النبيل ،  بعد ذلك  تم تكريم الجهات المشاركة في حملات التبرع بالدم التي أقامتها ادارة المختبرات طوال العام الجاري ، وتكريم أصدقاء بنوك الدم الحاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجتين الثانية والثالثة.

وفي نهاية الحفل تم تكريم المتميزين في برامج الجودة الخارجية بالمختبرات وبنوك الدم على مستوى المملكة والتي حقق فيها بنك الدم المركزي ومستشفى الملك خالد ومستشفى الولادة والأطفال مراكز متقدمة في برامج الجودة العالمية CAP _ RECAS .
الجدير بالذكر أن إدارة المختبرات وبنوك الدم قد نفذت حملات للتبرع بالدم في مواقع مختلفة بالمنطقة بالتعاون مع مستشفيات ” نجران العام ، خباش العام ، شرورة العام ، حبونا العام”.

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