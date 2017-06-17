 الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الحدادي بصامطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الحدادي بصامطة

الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الحدادي بصامطة
المناطق _ أمل بهكلي

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم ،بنقل  تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لأسرة وكيل الرقيب محمد بن شامي علي حدادي – رحمه الله -، أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بقطاع محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان.
وعبّر سمو نائب أمير منطقة جازان خلال زيارته لأسرة الشهيد بمحافظة صامطة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد, سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته, مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة، أرض الحرمين الشريفين، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن .
من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على التعزية، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أنه استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.
حضر العزاء، مدير عام شرطة المنطقة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، ووكيل محافظة صامطة مصطفى قحل، وعدد من المسؤولين.

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