 أمانة منطقة نجران تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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أمانة منطقة نجران تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمانة منطقة نجران تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك
المناطق _نجران

تواصل أمانة منطقة نجران عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 1438 وذلك بتكليف الوكالات والإدارات والأقسام والجهات التي تستدعي طبيعة عملها الاستمرار وفق خطة زمنية شاملة أوضح ذلك مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل .
موكداً تشديد أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق لكافة الإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود لخدمة المواطنين والمقيمين.

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