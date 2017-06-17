مهرجان نجوم الفن والإعلام يُكرّم مُبدعي الكويت

كرّمت الدورة الثانية لمهرجان «نجوم الفن والإعلام»، التي أقيمت يوم أمس الأول في قاعة دسمان بفندق راديسون بلو، مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، باحتفالية فنية وإعلامية حاشدة، تحت رعاية وحضور رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم فواز مبارك الحساوي، وقدّم فقرات الحفل محمد الوسمي.

وأشار رئيس المهرجان جمال العدواني، في كلمته، عن الرهان والتحدي الحقيقيين اللذين ساهما في استمرارية ونجاح المهرجان في الدورة الأولى، لافتاً إلى مواصلته الحضور للعام الثاني على التوالي عبر تكريم النجوم الفنانين والإعلاميين من الأسماء الكبيرة والشبابية، مؤكدا أنه بات ثمرة داعمة لجهودهم وحضورهم في دورة رمضان الجاري.

وثمّن العدواني رعاية الحساوي، الذي شجع في رسالة المهرجان بالوفاء والتقدير لتلك النخبة من الفنانين والإعلاميين الكويتيين في مجالات متعددة، ليكون المهرجان نواة داعمة ومستحقة لهم في مواصلة طريق العطاء والتميز، إلى جانب دور الجهات الراعية، مبينا أن مساهمة اللجنة الخاصة، التي اختارت في الدورتين الأولى والثانية على التوالي، في اختيار الأسماء الفائزة بكل شفافية وبعيدا عن المحاباة.

تخلل مراسم تكريم الفائزين عرض تلفزيوني للأسماء المكرمة، وعبّر شخصية المهرجان الفنان القدير محمد جابر عن اعتزازه وتقديره لهذا التكريم، الذي يشجع الفنان على العطاء ومواصلة المسيرة، مثمنا دور الحساوي والعدواني في هذا المهرجان، الذي جمع بين الجيلين المخضرمين والشباب.

وعرضت بانوراما تلفزيونية عن الدورة الأولى للمهرجان، وفي الختام قام الحساوي يرافقه العدواني بتكريم الفنانين والإعلاميين والإذاعة والتلفزيون والجهات الراعية، بتكريم كل من:

أفضل مسلسل كوميدي: «رمانة» للفنانة حياة الفهد.

أفضل برنامج مسابقات للسنة الثانية: «طارق مول» للفنان طارق العلي.

أفضل مسلسل إذاعي: «مول الهوايل» للفنان داود حسين.

أفضل ألحان لبرنامج إذاعي: «خضرتنا وميوتنا» للملحن أنور عبدالله.

أفضل إذاعة رمضانية: إذاعة دولة الكويت.

أفضل محطة رمضانية: تلفزيون الكويت.

أفضل مخرج درامي أول: المخرج محمد دحام الشمري.

أفضل مخرج درامي ثاني: المخرج منير الزعبي.

أفضل مخرج برامج: المخرج علي السلطان.

أفضل ممثل دور أول: الفنان خالد أمين.

أفضل ممثلة دور أول: الفنانة نور.

أفضل ممثل دور ثاني: الفنان عبدالله السيف.

أفضل ممثلة دور ثاني: الفنانة فوز الشطي.

أفضل نجمة في السوشال ميديا: الإعلامية نهى نبيل.