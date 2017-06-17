 العميد العتيق: مستمرون بالعمل خلال إجازة عيد الفطر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

العميد العتيق: مستمرون بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المقدم الخليوي يوضح “للمناطق” الخطة المرورية بالأسواق بالعشر الأواخر بالخرج مهرجان نجوم الفن والإعلام يُكرّم مُبدعي الكويت أمانة منطقة نجران تواصل عملها خلال إجازة عيد الفطر المبارك الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد الحدادي بصامطة صحة نجران تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين ٢٠١٧م بشعار” تبرع بالدم .. تبرع الآن .. تبرع من حين الى آخر” تقديم صرف مخصص للباحثين عن العمل وإعفائهم من التحديث لأسبوعين تسريب مكالمة بين مستشار تميم وقيادي بحزب الدعوة لإثارة الفوضى في البحرين خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخارجية التركي “الفيصل” يوجه بتوزيع السحور بالحرم المكي “حمد العطية” مستشار تميم الخاص.. مهندس تخريب العلاقات الخليجية القطرية مدني جازان يحذر من مخاطر الألعاب النارية وأضرارها

العميد العتيق: مستمرون بالعمل خلال إجازة عيد الفطر

العميد العتيق: مستمرون بالعمل خلال إجازة عيد الفطر
المناطق _منى الريس

رداً على استفسار ” المناطق ” ، فقد أوضح العميد محمد العتيق مدير مرور منطقة تبوك ،  بأنه حسب توجيهات سعادة مدير الإدارة العامة للمرور وبمتابعة وتوجيه سعادة مدير شرطة منطقة تبوك اللواء/ محمد بن صعب التميمي فإن  إدارة مرور منطقة تبوك تستقبل جميع المراجعين والمستفيدين من الخدمات لتجديد رخص القيادة ورخص السير وقسم الحوادث المرورية في مدينة تبوك وجميع المحافظات التابعة لها بالإضافة إلى تكثيف العمل الميداني ، كما سيتم استقبال الملاحظات عبر رسائل واتساب على جوال إدارة مرور منطقة تبوك رقم (0544383830)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>