العميد العتيق: مستمرون بالعمل خلال إجازة عيد الفطر

رداً على استفسار ” المناطق ” ، فقد أوضح العميد محمد العتيق مدير مرور منطقة تبوك ، بأنه حسب توجيهات سعادة مدير الإدارة العامة للمرور وبمتابعة وتوجيه سعادة مدير شرطة منطقة تبوك اللواء/ محمد بن صعب التميمي فإن إدارة مرور منطقة تبوك تستقبل جميع المراجعين والمستفيدين من الخدمات لتجديد رخص القيادة ورخص السير وقسم الحوادث المرورية في مدينة تبوك وجميع المحافظات التابعة لها بالإضافة إلى تكثيف العمل الميداني ، كما سيتم استقبال الملاحظات عبر رسائل واتساب على جوال إدارة مرور منطقة تبوك رقم (0544383830)