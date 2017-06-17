 مدني مكة يخمد حريق وينقذ ساكني عمارة بما فيهم طفلين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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مدني مكة يخمد حريق وينقذ ساكني عمارة بما فيهم طفلين

مدني مكة يخمد حريق وينقذ ساكني عمارة بما فيهم طفلين
المناطق _عادل الزهراني
وقع حريق وذلك في عمارة بحي الخالدية 1 وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في غرفة بداخل شقة يقطنها طفلين وامرأة مسنة تقع بالدور الأول من عمارة سكنية مكونة من دورين  تم بفضل الله تعالى اقتحام الشقة والتعامل مع مصادر الاشتعال و كثافة الغازات والأبخرة وانبعاثات الحريق وإنقاذ المرأة والطفلين والعمل على إخراجهم بمنطقة آمنة والسيطرة على الحادث واخماده وجرى إخلاء عدد من ساكني العمارة المقدر عددهم ب (9) أشخاص عن طريق وحدات الإنقاذ صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أنه نجم عن الحادث تعرض المرأة المسنة لاختناق بسيط تلقت العلاج اللازم في الموقع وحالتها مستقرة ومطمئنة في حين باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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