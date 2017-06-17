 طعن إفريقي حتى الموت بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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طعن إفريقي حتى الموت بجدة

طعن إفريقي حتى الموت بجدة
المناطق _جدة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن مركز العمليات الأمنية الموحد(٩١١) تلقى بلاغ من شخص يتضمن أنه لاحظ آخر ينزف وبه عدة طعنات في الصدر والبطن جرى الانتقال الى الموقع  من قبل دوريات الأمن ورجال الضبط الجنائي من مركز شرطة الجامعة حيث اتضح ان المجني عليه قد فارق الحياة وجرى تشكيل فريق عمل أمني للوصول للجاني حيث تمكنت الدوريات الأمنية بعون من الله وتوفيقه من ضبط متهم من جنسية أفريقية  وكذلك ضبط السكين التي استخدمة في عملية الطعن حيث افاد عند سماع أقواله بان بينهما خلاف سابق في بلديهما وان المجني عليه حاول الاعتداء عليه عند مشاهدته جري إيقاف المتهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيدا لإحالة القضية لهئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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