مستشفى حقل : ليس لنا علاقة بتأخر الدفن

تعقيبا على مانشره ” المناطق” في خبر بعنوان ” ‏هل سينتظر “عيد” الدفن بعد “العيد”؟!

‏⁦‪فقد أوضحت إدارة مستشفى حقل أن تأخير دفن الطفل قرار يخص أسرته ولايوجد مايمنع لدينا من دفنه ، حيث وردنا خطاب شرطة حقل بأن والد الطفل يقر بعدم وجود شبهه جنائية ، ويرغب في تشكيل لجنة طبية في ذلك وهذا ماتم ، حيث تم إفهام والد الطفل بذلك ، و أن إجراءات التحقيق تتم حاليا وفق الملف الطبي ولايوجد مايمنع من تأخير دفنه ، وجاري إستكمال إجراءات التحقيق وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.هذا للتوضيح ولكم جزيل الشكر.

“المناطق ” تشكر إدارة المستشفى على إهتمامها وتجاوبها.