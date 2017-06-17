 مستشفى حقل : ليس لنا علاقة بتأخر الدفن | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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مستشفى حقل : ليس لنا علاقة بتأخر الدفن

مستشفى حقل : ليس لنا علاقة بتأخر الدفن
المناطق _تهاني الجهني
تعقيبا على مانشره ” المناطق” في خبر بعنوان ” ‏هل سينتظر “عيد” الدفن بعد “العيد”؟!
‏⁦‪فقد أوضحت إدارة مستشفى حقل أن تأخير دفن الطفل قرار يخص أسرته ولايوجد مايمنع لدينا من دفنه ، حيث وردنا خطاب شرطة حقل بأن والد الطفل يقر بعدم وجود شبهه جنائية ، ويرغب في تشكيل لجنة طبية في ذلك وهذا ماتم ، حيث تم إفهام والد الطفل بذلك ، و أن إجراءات التحقيق تتم حاليا وفق الملف الطبي ولايوجد مايمنع من تأخير دفنه ، وجاري  إستكمال إجراءات التحقيق وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.هذا للتوضيح ولكم جزيل الشكر.
“المناطق ” تشكر إدارة المستشفى على إهتمامها وتجاوبها.

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