أوامر ملكية بإعفاءات وتعيينات جديدة

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أوامر ملكية، السبت، تضمنت إعفاءات و تعيينات جديدة .

وبموجب الأوامر الملكية يُعدل اسم ” هيئة التحقيق والادعاء العام ” ليكون ” النيابة العامة ” ، ويسمى رئيسها ” النائب العام “.

و ترتبط ” النيابة العامة ” مباشرة بالملك ، وتتمتع بالاستقلال التام ، وليس لأحد التدخل في عملها.

و تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ، بمراجعة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ، ونظام الإجراءات الجزائية ، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية ذات الصلة ، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخه ، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

ووفقا للأمر الملكي فقد تم إعفاء معالي الشيخ محمد بن فهد بن عبدالرحمن العبدالله العريني رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام من منصبه .

ويعين فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائباً عاماً بمرتبة وزير.

وجاء في الأوامر الملكية إحالة الفريق الأول فيصل بن عبدالعزيز بن لبده إلى التقاعد ، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا الأمر .

وشملت الأوامر الملكية أمرا بتعيين / فيصل بن عبدالعزيز بن لبده مستشاراً بالديوان الملكي برتبة فريق أول.

كما أمر الملك سلمان بإنهاء خدمة الفريق / عثمان بن ناصر المحرج مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد .

و يرقى اللواء / سعود بن عبدالعزيز هلال إلى رتبة فريق ، ويعين مديراً للأمن العام.

كما يعين الأستاذ عبدالحكيم بن محمد بن سليمان التميمي رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير .

وجاء في الأوامر الملكية تعيين الأستاذ سهيل بن محمد بن عبدالعزيز أبانمي محافظًا للهيئة العامة للزكاة والدخل بالمرتبة الممتازة .

كما أمر خادم الحرمين بتعيين الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم الحامد مديراً لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة.

وجاء ضمن الأوامر الملكية تعيين معالي الأستاذ / عقلا بن علي العقلا نائباً لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما يعين معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك مستشاراً في الديوان الملكي بمرتبة وزير.

وشملت الأوامر الملكية أمرا بتعيين معالي الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم مساعداً للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير

كما أمر خادم الحرمين بتعيين معالي الأستاذ مساعد بن ناصر البراك مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .

و تعيين معالي الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير .

كما تم تعيين معالي الدكتور حمد بن محمد بن حمد آل الشيخ مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة