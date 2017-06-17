 بر بلجرشي: أكثر من مليون ريال لكفالة الايتام وللسلال الغذائية في شهر رمضان | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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بر بلجرشي: أكثر من مليون ريال لكفالة الايتام وللسلال الغذائية في شهر رمضان

بر بلجرشي: أكثر من مليون ريال لكفالة الايتام وللسلال الغذائية في شهر رمضان
المناطق_الباحة
قدمت جمعية البر الخيرية ببلجرشي حتى اليوم العشرين من رمضان ما يقارب (30.000) وجبة إفطار صائم بمعدل (1500) وجبة يوميا للصائمين في جوامع ومساجد بلجرشي
وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام محمد سعيد دخيخ بان الجمعية قامت بتوزيع (1300) قسيمة شرائية للسلة الغذائية الرمضانية بما يقارب (500.000) ريال علاوة على توزيع سلات غذائية عينية بواقع (500) سلة غذائية تم توزيعها على المستفيدين بالتعاون مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد ومؤسسة غذاء المستهلك والمجدوعي الخيرية وعدد من الأهالي والمتبرعين و تم توزيع (500) كرتون لحوم بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.مضيفا بان الجمعية قامت أيضا  بإقامة وجبة إفطار صائم لرجال الأمن العاملين بالميدان وذلك يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر رمضان تحت عنوان (#إفطارنا_أمن) شرفها ك محافظ بلجرشي وقادة القطاعات الأمنية المرابطة بالميدان وعدد من رجال الأمن وأعضاء المركز الإعلامي بمحافظة بلجرشي.  مبينا بان الجمعية قامت بإيداع مبلغ (550.992) ريــال تمثل كفالات الايتام الخاصة والاسر المكفولة واسر السجناء. مؤكدا بان الجمعية تستعدهذه الأيام لاستقبال زكاة الفطر وتوزيعها على المستفيدين من خلال الفريق التطوعي والعاملين بالجمعية .

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