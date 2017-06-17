الشيخ السديس يدشّن برنامجاً ضمن حملة (صفاً معكم جنودنا البواسل)

دشَّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، برنامج وجبات جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي، ضمن حملة (صفاً معكم جنودنا البواسل)، بتوزيع عدد من الوجبات على ضيوف الرحمن من زوار ومعتمرين.

وأوضح معاليه خلال تدشينه البرنامج، أن توزيع هذه الوجبات يأتي ضمن حملة (صفاً معكم جنودنا البواسل) المتضمنة جملة من البرامج المنفذة نيابةً عن رجال أمننا البواسل الذين يبذلون جهودا كبيرة، سواء في الحرمين الشريفين وحفظ أمن زائريهما، أو في مناطق المملكة كافة، أو أولئك الذين يسطرون البطولات أثناء حمايتهم للثغور على الحد الجنوبي، سائلاً الله جل وعلا لهم التوفيق وجزاهم خير الجزاء.

وأبان معاليه أن هذا البرنامج حظي بمشاركة رجال الأمن من منسوبي القطاعات الأمنية، على غرار برامج موناشط الحملة الأخرى، وذلك من خلال المشاركة اليوم في تدشين هذه الحملة وتوزيع الوجبات، معدداً مناشط أخرى شهدت مشاركة رجال الأمن مثل سفرة الصائمين في الحرم المكي الشريف بالنيابة عن جنودنا البواسل المرابطين وجميع رجال أمننا في القطاعات الأمنية كافة, وأسر الشهداء، الذين منَّ الله عليهم بالشهادة في سبيل الله.

يذكر أن هذه الحملة تأتي تعزيزاً لمكانة جنودنا البواسل لدى نفوس العمّار والزوار، بهدف استشعار جهودهم، وما يعلق من رمد السهد على أعينهم سهراً لحماية الوطن, ودعماً للجهود المضاعفة التي يبذلها جنودنا البواسل في الثغور والحدود، من أجل حماية بلادنا ومقدساتنا.