 7 أطعمة تزيل السموم من الجسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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7 أطعمة تزيل السموم من الجسم

7 أطعمة تزيل السموم من الجسم
المناطق_متابعات

للقضاء على السموم وإعطاء جسمك بداية جديدة، هناك أنواع من الأطعمة تخلصك من السموم عرضها موقع “skinnyms” وهى على النحو التالي:
1- البنجر:يحتوى البنجر على النيترات، مما يساعد الجسم على فتح الأوعية الدموية، وامتصاص المزيد من الأوكسجين وتسليمه إلى المناطق التى تحتاج إليها أكثر من غيرها، كما يساعد على الهضم، فوضعه على طبق السلطة اليومى هو أفضل خيار.
2- الزنجبيل:قديما كان الزنجبيل يستخدم لكل شىء من علاج الحروق إلى علاج عسر الهضم.
ويساعد شاى الزنجبيل على استرخاء الجهاز الهضمى الخاص بك وتطهير السموم من المعدة.
3-الليمون:يساعد الليمون على تطهير الأمعاء لاحتوائه على حمض مماثل لحمض المعدة الطبيعى، والتى تساعد فى هضم وتمرير المواد الغذائية.
4-الجريب فروت:يقوم عصير الجريب فروت بتصفية السموم من الكبد بالإضافة إلى حرق الدهون.
5-الجرجير:يحتوى على نسبة عالية من المياه، وهو الحل الأمثل لمساعدة الجسم على طرد السموم منه، كما يساعد على حماية الخلايا من التلف وتطهير الكبد.
6- الكرنب:يحتوى الكرنب على مادة إيسوثيوساناتس، التى قوم بالقضاء على المواد المسرطنة من الجسم.
77- الأناناس:يحتوى على إنزيم بروميلين الهضمى، الذى ينظف القولون ويساعد على تنظيف المعدة من بقايا الأطعمة.

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