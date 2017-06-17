بعد موافقة أمير الرياض “البدء في حملة سداد الغارمين بسجون المجمعه

وافق صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض على تنفيذ الحملة الوطنية لسداد الغارمي ن في سجن محافظة المجمعه ، هذا وقد وجه محافظ محافظة المجمعه صاحب السمو الامير عبدالرحمن بن عبدالله ال سعود تعميما الى الجهات المعنية للبدء في حملة السد اد عن الغارمين في سجن المحافظة للقضايا المتعلقة بالحقوق الخاصة (حملة تفريج كربة) وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم (تراحم)

وقد انطلقت الجهود بتشكيل لجان من المحافظة والشرطة والسجون والاوقاف ولجنة تراحم والاعلان عن الحسابات الرسمية للحملة في كل من بنوك الراجحي و البلاد والعربي في مواقع التواصل الاجتماعي وتدشين الحساب الرسمي للحملة باسم إفراج سجناء المجمعه

وكذلك اطلاق هاشتاق ⁧#حملة_إخراج_سجناء_محافظة_المج معة تزامنا مع انطلاق حساب الحملة ، وقدرت مصادر اعلامية عدد السجناء الغارمين ب 11 سجينا بمبالغ مالية تفوق ال 6 مليون ريال

ومن المقرر ان يستضيف قصر الفخامة للاحتفالات بالمجمعه يوم الثلاثاء القادم الموافق 25/9 هذا المهرجان الكبير من الساعة العاشرة مساء حتى الواحدة بعد منتصف الليل

من جانبه لقيت الحملة اصداء واسعة وتفاعلية من كافة افراد المجتمع ومن المتوقع ان تكون اولى الوقفات من رجال اعمال المنطقة والمقتدرين للمساهمة في اغلاق ملف القضايا المالية خصوصا في هذا الشهر الفضيل الذي تتضاعف فيه الحسنات وان تكتمل فرحة الموقوفين بخروجهم الى اسرهم والاحتفال بفرحة العيد بين ابنائهم وذويهم

الجدير بالذكر ان هذه الحملة تضاف الى سجل الحملات التطوعية التي اقيمت خلال شهر رمضان المبارك في مناطق ومحافظات المملكة وقد سجلت نجاحا باهرا وساهمت في اطلاق عدد كبير من الموقوفين بقضايا مالية وذلك بالتعاون بين لجنة تراحم وامارات المناطق والسجون والدعم الكبير من قبل رجال الاعمال والمحسنين وفاعلي الخير