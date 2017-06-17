جرحى في اصطدام مدمرة اميركية بسفينة شحن فيليبينية

سقط عدد من الجرحى في حادث اصطدام وقع فجر السبت قبالة السواحل اليابانية بين المدمرة الاميركية “يو اس اس فيتزجيرالد” وسفينة شحن فيليبينية، كما اعلنت البحرية الاميركية. وقال الاسطول السابع في البحرية الاميركية ان المدمرة فيتزجيرالد اصطدمت بالسفينة “ايه سي اكس كريستال” اثناء وجودها على بعد 56 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة يوكوسوكا اليابانية. وهرع خفر السواحل اليابانية الى مكان الحادث، بحسب تغريدة نشرها الاسطول السابع التابع لاسطول المحيط الهادئ على حسابه على تويتر.

وقال اسطول المحيط الهادئ انه لم يعرف في الحال حجم الاضرار الناجمة عن الاصطدام، كما لم يعرف “حجم الاصابات في صفوف افراد الطاقم”. وأضاف انه تم فتح تحقيق في الحادث.