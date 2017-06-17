 “المناطق” تنفرد بنشر شعار PBS لأول مره وتؤكد: لاحسابات للقناة على “تويتر” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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“المناطق” تنفرد بنشر شعار PBS لأول مره وتؤكد: لاحسابات للقناة على “تويتر”

“المناطق” تنفرد بنشر شعار PBS لأول مره وتؤكد: لاحسابات للقناة على “تويتر”
المناطق_الرياض (خاص)

تنفرد صحيفة “المناطق” بنشر شعار قنوات PBS الرياضية الجديدة لأول مرة، والتي ستنطلق قريباً بإذن الله.
وفي ذات السياق نفى مفلح الهفتاء عضو مجلس إدارة المدينة الاعلامية السعودية عبر عدد من التغريدات على حسابه الخاص عبر “تويتر” أن تكون الحسابات المنتشرة والمنسوبة للقناة صحيحة؛ وأكد الهفتاء أن جميع تلك الحسابات مزيفة وتنشر تغريدات بخلاف سياسة القناة التحريرية، مؤكداً أنه حتى اللحظة لايوجد أي حساب رسمى للقناة.

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