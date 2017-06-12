 هلال المدينة يسعف 4580 حالة.. ويكثف جهوده خلال العشر الأواخر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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هلال المدينة يسعف 4580 حالة.. ويكثف جهوده خلال العشر الأواخر

هلال المدينة يسعف 4580 حالة.. ويكثف جهوده خلال العشر الأواخر
المناطق_المدينة

كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن الفرق الإسعافية باشرت 4580 بلاغاً خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان.

وأضاف: كان نصيب البلاغات للحالات المرضية مثل الأمراض التنفسية أو القلبية وخلافه 3628 بلاغا حيث باشرت العنايات الطبية المتمركزة في ساحات المسجد النبوي الشريف خلال هذه الفترة 523 تم علاج معظمها في موقع التمركز ويتم تحويل الحالات الخطيرة إلى المستشفيات عن طريق فرق إسعافية أخرى، وبلغت الحوادث 952 بلاغاً كان النصيب الأكبر لبلاغات الحوادث المرورية وباقي البلاغات للحوادث الأخرى مثل الحوادث المنزلية والسقوط والحوادث اليومية.

وذكر السهلي بأنه تم مضاعفة الجهود الإسعافية في المسجد النبوي الشريف من خلال زيادة اوقات تمركز العنايات والفرق الإسعافية لتشمل اوقات صلاة التهجد وعمل خطط مستقلة لتغطية ليلة 27 وليلة الختمة وصلاة العيد.

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