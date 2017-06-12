أنباء عن مقتل البغدادي في غارة روسية بسوريا

أكد الجيش الروسي الجمعة انه قتل على الأرجح في سوريا زعيم تنظيم داعش في غارة شنتها طائراته في 28 أيار/مايو على اجتماع لقياديي التنظيم بالقرب من الرقة بشمال سوريا. لكن المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون قال لوكالة فرانس برس في رسالة الكترونية “لا نستطيع ان نؤكد هذه التقارير في الوقت الحالي”. يأتي هذا الاعلان بينما يضيق الخناق على مقاتلي تنظيم داعش في الرقة، معقلهم في سوريا، الذي دخلته قوات سوريا الديموقراطية وهي تحالف عربي كردي معاد للجهاديين تسانده الولايات المتحدة. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قيادة الوحدة العسكرية الروسية في سوريا المتمركزة في حميميم “تلقت في أواخر أيار/مايو معلومات عن انعقاد اجتماع في الضاحية الجنوبية للرقة يشارك فيه قياديون من تنظيم داعش الإرهابي”.

وأضافت ان “التحقق من المعلومات سمح بمعرفة ان الهدف من الاجتماع هو تنظيم قوافل لخروج المقاتلين من الرقة عبر الممر الجنوبي”. وبعد تحليق استطلاعي لطائرة مُسيرة، شنت مقاتلات سوخوي “اس يو-34″ و”اس يو-35” غارات في 28 أيار/مايو . وأكد الجيش الروسي اولا أنه قتل في المجموع “حوالى ثلاثين من القادة العسكريين وعددا من المقاتلين يصل إلى 300”. وتحدث خصوصا عن سليمان الشواخ “رئيس أمن” البغدادي و”امير” الرقة ابو حجي المصري و”الأمير” ابراهيم نايف الحاج. لكن وزير الدفاع سيرغي شويغو ابلغ لاحقا الرئيس فلاديمير بوتين “القضاء على اكثر من مئة إرهابي” خلال هذه الضربة بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. واضاف كما نقلت عنه وكالة ريا نوفوستي للانباء ان بين هؤلاء “قادة في تنظيم داعش والبغدادي على الارجح”. واعلن البنتاغون في بيان الجمعة ان قوات التحالف شنت 35 ضربة على الجهاديين بينها عشرون قرب الرقة اسفرت عن تدمير “مقرين عامين لتنظيم اداعش”. وتحولت الرقة التي استولى عليها الجهاديون في 2014 الى رمز لفظائع تنظيم الدولة الاسلامية وقاعدة للتخطيط لاعتداءات في الخارج.

ويأتي اعلان الجيش الروسي بينما تستمر المعارك على الجبهات الشمالية والغربية والشرقية للمدينة. وأعلن الاميركيون سابقاً مقتل البغدادي الذي لم يظهر له أثر منذ تسجيل صوتي بث في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعيد بدء هجوم الجيش العراقي على معقل الدواعش في الموصل.