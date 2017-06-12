 الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على الرياض و7 مناطق أخرى بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على الرياض و7 مناطق أخرى بالمملكة

الأرصاد: غبار يحد من الرؤية على الرياض و7 مناطق أخرى بالمملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية, تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها, وطقس حار إلى شديد الحرارة على تلك المناطق.
كما تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 22-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج خاصة على الجزء الأوسط، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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