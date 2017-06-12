الإطاحة بمتهمين آسيويين في 10 قضايا سرقة في جدة

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، أنه بتاريخ 1438/9/17 تسلم البحث الجاني بشرطة محافظة جدة محضر دوريات الأمن المتضمن وجود عدد من حالات السرقة للمحال التجارية في أنحاء المحافظة حيث تكون تلك السرقات في ساعات الصباح الأولى تم ضبط اثنين من المتهمين من قبلهم بعد هروبهما بسيارة اتضح انها مسروقة وعليها لوحات مسروقة أيضاً سبق وأن أبلُغ عن سرقتها من قبل أصحابها.

وأضاف القرشي: “ومن خلال التنسيق والتكامل بين الجهات الأمنية تم تشكيل فريق عمل أمني ميداني من التحريات والبحث الجنائي استطاع بعون من الله وتوفيقه من ضبط (3) آخرين اشتركوا في تلك السرقات وجميع المتهمين من الجنسية الآسيوية حيث أفادوا عند سماع أقوالهم بارتكاب (10) سرقات لمحال تجارية وأقاموا بالإرشاد على مواقعها حيث تطابقت اقوالهم مع أقوال المخبرين الذين سبق وان قاموا بالإبلاغ تلك السرقات جرى إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص.