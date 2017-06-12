الحربي: معسكرات خدمة المعتمرين تتماشى مع رؤية المملكة 2030

أكد الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن معسكرات خدمة المعتمرين والزوار التي تقيمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهد نقلة نوعية في خدماتها تتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

وأشار خلال زيارته مساء أمس للوحدات الكشفية العاملة بالحرم المكي الشريف الى أن الأدوار التي تقوم بها الكشافة في خدمة الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج وموسم رمضان تنبع من رسالة الكشافة في الخدمة العامة في إطار مبدأ التطوع الذي تضعه نصب عينيها في كل المجالات ، مبينا أن الكشفية على كافة المستويات لا تألوا جهدا في تطوير آلياتها وأدواتها كونها حركة تربوية تتعامل مع الفتيان والشباب والراشدين في جميع مراحلها حتى ما بعد التقاعد .

وأوضح الحربي أن المعسكرات في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعمل على تقديم أفضل الخدمات ،وأن الجمعية تسعى الى فتح مزيداً من آفاق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة المنوطة بخدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات حكومتنا الرشيدة في خدمة الزائرين والحجاج .