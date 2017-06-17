 شرطة الرياض: مقطع المشاجرة بالأسلحة النارية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كان في دولة مجاورة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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شرطة الرياض: مقطع المشاجرة بالأسلحة النارية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كان في دولة مجاورة

شرطة الرياض: مقطع المشاجرة بالأسلحة النارية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كان في دولة مجاورة
المناطق_الرياض

كشفت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، عن حقيقة تسجيل مصور (فيديو) المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، مبينة أنه كان في دولة مجاورة.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن وقوع مشاجرة في الشارع العام بين مجموعة من الأشخاص استخدمت فيها الأسلحة النارية ومحاولة دهس أحدهم وبالرجوع لسجل قيد البلاغات لم ترصد شرطة المنطقة أي بلاغ في هذا الشأن، وبتحليل المقطع اتضح أنه تم توثيقه في دولة شقيقة مجاورة.
ودعا العقيد الميمان الجميع إلى البعد عن تداول الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة.

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