 المملكة تحظر استيراد الفراولة المصرية من 11 يوليو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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المملكة تحظر استيراد الفراولة المصرية من 11 يوليو

المملكة تحظر استيراد الفراولة المصرية من 11 يوليو
المناطق_الرياض

قررت المملكة حظر صادرات الفراولة المصرية اعتباراً من 11 يوليو بسبب متبقيات المبيدات.

وواجهت الصادرات الزراعية المصرية مصاعب في الآونة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات العربية المتحدة في أبريل نيسان حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، إلى جانب حظر السودان في مايو أيار دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو أيار إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية وذلك بالاشتراك مع وزارة الزراعة.

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