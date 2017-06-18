 الأمعاء بمثابة المخ الثاني في الجسم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 23 رمضان 1438 هجريا, الموافق 18 يونيو 2017 ميلاديا

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الأمعاء بمثابة المخ الثاني في الجسم

الأمعاء بمثابة المخ الثاني في الجسم
المناطق_متابعات

كشفت العديد من الدراسات العلمية الفرنسية التي أجراها فريق من الباحثين برئاسة طبيبة أمراض البطن الفرنسية “صوفى بنسا” في جامعة باريس، أن الأمعاء هذا العضو لديه سلطة كبيرة على وظائف الجسم، يعد بمثابة “المخ الثاني” المتحكم في جهازنا المناعي.
لذلك يجب الاعتناء به حتى يحافظ على توازنه وأن الجرثومة المعوية هي البطاقة الشخصية فهي السد المنيع للبكتيريا الذي تأخذ مكانها منذ الميلاد وتستقر حتى يبلغ الطفل عامة الثالث وكلما تنوعت هذه الجرثومة كلما كانت صحتنا أفضل حيث أنها تتغير يوميا.
ويتطلب ذلك تغيير نوعية الطعام الذي يحتوي على هذه الجرثومة الحميدة الموجودة في الألياف وقلب الخرشوف والقمح والبصل والثوم والكرات والموز وبعض الطحالب البحرية والزبادي والجبنة الطازجة والخبز، فهذه الأطعمة تساعد على تكوينها مرة أخرى بعد أن تكون قد دمرت من البكتيريا.

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