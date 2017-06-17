 بالفيديو.. لقطة غير متوقعة تثير سخرية المشاهدين في بث مباشر لبرنامج طبخ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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بالفيديو.. لقطة غير متوقعة تثير سخرية المشاهدين في بث مباشر لبرنامج طبخ

بالفيديو.. لقطة غير متوقعة تثير سخرية المشاهدين في بث مباشر لبرنامج طبخ
المناطق - الرياض

تداول مغردون على موقع التواصل “تويتر” خلال الساعات الماضية، فيديو طريفا قيل إنه ظهر على القناة الكويتية الرسمية.
ويظهر الفيديو برنامج طبخ يبث مباشرة على الهواء على ما يبدو.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله من قبل بعض المغردين، “الطباخة” منهمكة بإعداد أحد الأطباق الشهية، في حين تلاحقها عدسة الكاميرا، لتظهر المفاجأة من خلف الصورة.

حيث ظهر رجل كبير في السن، يلاحق هراً، رافعاً حذاءه ومهرولاً وراءه.

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