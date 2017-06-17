 السيرة الذاتية لسعود المعجب.. النائب العام الذي صدر أمر ملكي بتعيينه اليوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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السيرة الذاتية لسعود المعجب.. النائب العام الذي صدر أمر ملكي بتعيينه اليوم

السيرة الذاتية لسعود المعجب.. النائب العام الذي صدر أمر ملكي بتعيينه اليوم
المناطق - الرياض

صدر اليوم السبت أمر ملكي بتغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى “النيابة العامة”، وتعيين سعود المعجب نائباً عاماً.

شغل الشيخ سعود المعجب منصب عضو بالمحكمة الجزائية، وكان قبل صدور قرار تعيينه نائباً عاماً يشغل منصب رئيس محكمه الأحوال الشخصية بالرياض سابقا وعضواً بمجلس القضاء الأعلى.

شارك المعجب في عدد من مشروعات الأنظمة واللوائح، منها مشروع ووثيقة النظام الموحد للإجراءات الجزائية، ومشروع النظام الموحد لأعمال الخبرة أمام المحاكم، ومشروع النظام الموحد لأعمال أعوان السلطة القضائية، ومشروع النظام الموحد لتنفيذ الأحكام القضائية.

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