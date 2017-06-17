 كويتي يدفن أموالاً في الصحراء.. وعشرات الشباب يسارعون للبحث عنها لاقتناصها (فيديو) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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كويتي يدفن أموالاً في الصحراء.. وعشرات الشباب يسارعون للبحث عنها لاقتناصها (فيديو)

كويتي يدفن أموالاً في الصحراء.. وعشرات الشباب يسارعون للبحث عنها لاقتناصها (فيديو)
المناطق - الرياض

أطلق مواطن كويتي مسابقة غريبة من نوعها من خلال دفن جوائز عينية ومادية قيل إنها بلغت آلاف الدنانير في أحد المناطق الصحراوية بالكويت، ودعا كافة متابعيه على مواقع التواصل للذهاب إلى المنطقة والبحث عن الجوائز واقتناصها.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الأشخاص الذين حضروا إلى موقع دفن الجوائز للبحث عنها في ساعة متأخرة من النهار، حيث قدم بعضهم بسياراتهم أملاً منهم في الفوز بأكبر عدد من الجوائز، بينما ظهر آخرون وهم يسارعون في البحث يميناً ويساراً عن نصيبهم من هدايا الناشط.

من جانبها، ذكرت مصادر أن الجهات المعنية بالبيئة استدعت الشخص مطلق المسابقة للتحقيق معه بتهمة “تفكيك التربة”.

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