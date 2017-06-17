وفاة و 38 إصابة في انقلاب حافلة بطريق الهجرة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن العمليات الإسعافية بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً في تمام الساعة 08:24 من صباح هذا اليوم يفيد بوقوع حادث باص بطريق الهجرة ( مكة – المدينة ) بعد كوبري المواريد بالقرب من الكيلو 180 وعلى الفور تم توجيه عدد سبعة عشر فرقه إسعافية ارضية وفريق التدخل السريع وعنايتان طبيتان و أربع فرق إسعافية تابعة للشئون الصحية .
بقيادة القيادة الميدانية وأشراف ومتابعة سعادة مدير عام الفرع ومساعده للشئون الإسعافية ورئيس القيادة الميدانية .و عند الوصول للموقع وبعد اجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد تسع وثلاثون حالة كانت بالشكل التالي :-
7 خطيرة
1 وفاة في المستشفى
1 توقف قلب وتنفس وتم عمل cpr ونجح في المستشفى
4 متوسطة
11 دون المتوسطة
15 بسيطة
وتم اتمام العملية الإسعافية في الموقع ومن ثم تم نقل جميع الحالات للمستشفيات حيث تم نقل 30 حالة لمستشفى الحمنة ومن ثم تم تحويل 7 حالات لمستشفيات المدينة و نقل 6 حالات بشكل مباشر للمدينة و نقل 3 حالات لمستشفى وادي الفرع.
يذكر بأن الحالات مقيمين من احدى الجنسيات الآسيوية ويعملون في احدى الشركات .
بقيادة القيادة الميدانية وأشراف ومتابعة سعادة مدير عام الفرع ومساعده للشئون الإسعافية ورئيس القيادة الميدانية .و عند الوصول للموقع وبعد اجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد تسع وثلاثون حالة كانت بالشكل التالي :-
7 خطيرة
1 وفاة في المستشفى
1 توقف قلب وتنفس وتم عمل cpr ونجح في المستشفى
4 متوسطة
11 دون المتوسطة
15 بسيطة
وتم اتمام العملية الإسعافية في الموقع ومن ثم تم نقل جميع الحالات للمستشفيات حيث تم نقل 30 حالة لمستشفى الحمنة ومن ثم تم تحويل 7 حالات لمستشفيات المدينة و نقل 6 حالات بشكل مباشر للمدينة و نقل 3 حالات لمستشفى وادي الفرع.
يذكر بأن الحالات مقيمين من احدى الجنسيات الآسيوية ويعملون في احدى الشركات .
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