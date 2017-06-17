وفاة و 38 إصابة في انقلاب حافلة بطريق الهجرة

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي بأن العمليات الإسعافية بالمنطقة (٩٩٧) تلقت بلاغاً في تمام الساعة 08:24 من صباح هذا اليوم يفيد بوقوع حادث باص بطريق الهجرة ( مكة – المدينة ) بعد كوبري المواريد بالقرب من الكيلو 180 وعلى الفور تم توجيه عدد سبعة عشر فرقه إسعافية ارضية وفريق التدخل السريع وعنايتان طبيتان و أربع فرق إسعافية تابعة للشئون الصحية .بقيادة القيادة الميدانية وأشراف ومتابعة سعادة مدير عام الفرع ومساعده للشئون الإسعافية ورئيس القيادة الميدانية .و عند الوصول للموقع وبعد اجراءات الفرز الإسعافي اتضح وجود عدد تسع وثلاثون حالة كانت بالشكل التالي :-7 خطيرة1 وفاة في المستشفى1 توقف قلب وتنفس وتم عمل cpr ونجح في المستشفى4 متوسطة11 دون المتوسطة15 بسيطةوتم اتمام العملية الإسعافية في الموقع ومن ثم تم نقل جميع الحالات للمستشفيات حيث تم نقل 30 حالة لمستشفى الحمنة ومن ثم تم تحويل 7 حالات لمستشفيات المدينة و نقل 6 حالات بشكل مباشر للمدينة و نقل 3 حالات لمستشفى وادي الفرع.يذكر بأن الحالات مقيمين من احدى الجنسيات الآسيوية ويعملون في احدى الشركات .