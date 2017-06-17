5 خطوات تساعد على تسريع هواتف أندرويد القديمة

تتقادم هواتف أندرويد بعد مرور عامين؛ إذ تضعف كفاءة البطارية ولا تكفي فترة التشغيل بها إلا لنصف يوم، كما تصبح عملية التنقل بين الوظائف والقوائم مرهقة.

ولكن من خلال بعض الاهتمام والعناية بالهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي، فإنه يستعيد سرعته مرة أخرى، فيما قدمت مجلة “كونيكت” الألمانية بعض الطرق لضمان ذلك، ومنها:

1- إزالة التطبيقات

يتعين على أصحاب الهواتف الذكية التحقق مما إذا كان يتم استعمال التطبيقات المثبتة أم لا؛ نظرا لأنها تشغل مساحة في الذاكرة، وفي حالة امتلاء مساحة الذاكرة الداخلية بالكامل، فإن ذلك يؤدي إلى خفض السرعة.

بالإضافة إلى أن هناك بعض التطبيقات تعمل في الخلفية، ولذلك يتوجب على المستخدم إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة أو تعطيلها في “مدير التطبيقات” بصورة منتظمة.

2- إغلاق التطبيقات

يمكن للمستخدم إغلاق التطبيقات، التي تعمل في الخلفية عن طريق “مدير التطبيقات”، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة عمل الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي.

وفي علامة التبويب “كل التطبيقات” يجب تحديد الخيار “تمكين”، وبعد ذلك يتم اختيار التطبيقات المشغلة، ثم يتم اختيار “الإيقاف الاضطراري” من أجل إغلاق التطبيقات.

3- إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت

تعتمد برامج تصفح الويب وبعض التطبيقات على ذاكرة التخزين المؤقت لتخزين الملفات غير الضرورية بشكل مؤقت، وهو ما يعمل أيضاً على استهلاك مساحة الذاكرة.

ولذلك، يتوجب على المستخدم إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت في إعدادات نظام التشغيل تحت بند “النظام”.

4- نقل الملفات

الذاكرة الداخلية بالهواتف الذكية القديمة ينبغي أن تظل خالية قدر المستطاع، ولذلك يجب نقل ملفات الصور ومقاطع الفيديو إلى الحواسيب المكتبية أو أجهزة اللابتوب أو نقلها على بطاقة الذاكرة SD الخارجية.

ويتعين على المستخدم إزالة الملفات غير الضرورية مثل محادثات واتساب، وكي يتمكن المستخدم من حذف العديد من الصور في الوقت نفسه، فإنه يتوجب عليه فتح المجلد المعنيّ أو معرض الصور وتحديد الخيار “تعديل”، وهنا يمكنه تحديد الصور المراد حذفها.

5- مسح التطبيقات المصغرة

تستغل التطبيقات المصغرة على شاشة الهاتف الذكي قدرة الحوسبة بنظام تشغيل جوجل أندرويد، ويكفي المستخدم تشغيل التطبيقات المصغرة، التي يحتاج إليها فعلاً. ومن خلال الضغط فترةً طويلةً نسبياً على التطبيق المصغر، فإنه يمكن تحريكه إلى أعلى من أجل إزالته.