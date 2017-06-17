تويتر يعاقب الجزيرة.. الحساب الرسمي للقناة يفقد 12 مليون متابع بعد حذفه اليوم

فقد الحساب الرسمى لقناة الجزيرة القطرية عبر موقع التغريدات الصغيرة “تويتر”، أكثر من 12 مليون متابع، اليوم السبت، عقب إغلاق إدارة تويتر له بسبب انتهاكه لقوانين النشر، ودعمه للعناصر والمنظمات الإرهابية، وسعيه لزعزعة الاستقرار بين دول الخليج العربى، قبل أن تستعيد القناة الحساب فاقدا لـ12 مليون متابع.

كان الحساب قبل الحذف يقترب من 13 مليون متابع، إلا أنه وفور استعادته ظهر عدد المتابعين قرابة 400 متابع، وتدرج فى الارتفاع بشكل بطىء حتى وصل إلى ما يتجاوز 2000 متابع بقليل.

فيما أنشأ مغردون في مواقع التواصل هاشتاق “تويتر يوقف حساب الجزيرة”، عبروا من خلاله عن رأيهم في الخطوة التي اتخذها موقع “تويتر”.

يشار إلى أن القناة لها حسابات عدة على موقع “تويتر”، لكن الموقع لم يغلق إلا حسابها الأساسي فقط.