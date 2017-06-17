إن لم يعجبك تويتر الجديد.. هكذا تعيد التصميم القديم

عرضت شبكة التدوين المصغر “تويتر” تصميمها الجديد قبل أيام قليلة، والذي جاء ببعض التعديلات الطفيفة على أجهزة سطح المكتب، من بينها تغيير تصميم الأزرار المستطيلة، وكذلك تعديل صورة الملف الشخصي لتصبح بشكل دائري وإعادة تصميم الأيقونات.

وعلى الرغم من أن التصميم الجديد نال استحسان الكثير من مستخدمي تويتر، إلا أن البعض لم يعجبه التصميم مقارنة بالتصميم السابق.

لذا إن كنت ممن لم يعجبهم التصميم الجديد، وترغب بالعودة إلى السابق على أجهزة سطح المكتب، فيمكنك الاعتماد على إضافة Twitter Debubbler التي تتيح لك تصفح تويتر على غوغل كروم بالتصميم القديم.

كل ما عليك فعله هو تثبيت الإضافة على متصفح كروم، ومن ثم الدخول إلى موقع تويتر كالمعتاد وستلاحظ أنه يظهر بالتصميم القديم.

يُشار إلى أن إضافة Twitter Debubbler متوفرة مجاناً لمستخدمي متصفح غوغل كروم.