في ظاهرة نادرة.. حوت نافق على سواحل الإمارات

عثرت الأجهزة المختصة في ميناء الفجيرة بالإمارات، الخميس الماضي، على حوت نافق بطول 20 مترا، ويزن 30 طنا، على بعد 3 أميال من ساحل إمارة الفجيرة.

ونقلت صحيفة “الخليج” الإماراتية، عن مصادر قولها إن: “الحوت ضخم، وأجريت عملية سحبه باستخدام الآليات إلى شاطئ البحر، كما تم توفير متطلبات حفظه على الساحل”.

وأضافت أنه سيقع تخصيص مكان لدفنه والاستفادة من هيكله العظمي في المتاحف والأبحاث العلمية، مشيرة إلى أن الجهات المختصة مثل وزارة التغير المناخي والبيئة وبلدية الفجيرة ودائرة الأشغال العامة باشرت إجراءاتها لاتخاذ الخطوات الكفيلة بنقله إلى مكان دفنه.