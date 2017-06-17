بعيادتين ومختبر و ٥ فرق إسعافية.. الشؤون الصحية بالطائف تقدم خدماتها في سوق عكاظ

كشف المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بمحافظة الطائف عبدالهادي الربيعي بإن هناك عمل وتنسيق مع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمشاركة الفاعلة في سوق عكاظ ومن هذا المنطلق وجه مدير عام الشؤون الصحية بالطائف صالح بن محمد المؤنس

بتوفير عيادة كشف رجال / نساء وايضا عيادة أسنان ومختبر مصغر لدم ، بالإضافة الى توفير ٥ فرق اسعافية ميدانية على طول أيام المهرجان ، وهناك ايضا خدمات أخرى سيكشف عنها بعد العيد من خلال الإجتماعات التي تتم مع المسؤلين في سوق عكاظ ومايرون على الشؤون الصخية ان تقدمه من خدمات