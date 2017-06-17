 روسيا تستهل كأس القارات بمواجهة نيوزيلندا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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روسيا تستهل كأس القارات بمواجهة نيوزيلندا

روسيا تستهل كأس القارات بمواجهة نيوزيلندا
المناطق - وكالات

تتجه الليلة أنظار الساحرة المستديرة إلى ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرغ، حيث ستجرى المباراة الافتتاحية في بطولة كأس القارات لكرة القدم، بين صاحب الضيافة منتخب روسيا ونظيره النيوزيلندي.
وكان المنتخب الروسي استعدت لكأس القارات بفوزه وديا على هنغاريا في الخامس من يونيو، والتعادل مع تشيلي في موسكو في التاسع من الشهر نفسه.

ويأمل بطل أوقيانوسيا منتخب نيوزلندا في تحقيق نتيجة جيدة في مشاركته بكأس القارات، وسيعول كثيرا في مواجهته أمام روسيا على المهاجم كريس وود هداف دوري الدرجة الثالثة بالدوري الإنجليزي.

وود صاحب الخمسة والعشرين عاما كان قد سجل 27 هدفا لليدز خلال الموسم الماضي.

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