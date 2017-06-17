شاهد.. سفير الصين بالمملكة يرتدي “الزي السعودي” في حفل إفطار بمنزله

استقبل سفير الصين لدى المملكة “لي هواشين” قيادات الندوة العالمية للشباب الإسلامي، على حفل إفطار أقامه في منزله بالرياض وهو مرتديا الزي الوطني السعودي “الشماغ والبشت”.

من جهته، أكَّد الأمين العام للندوة العالمية الدكتور صالح الوهيبي أن دعوة السفير الصيني للندوة العالمية تبين احترام الصين للإسلام، مشيرا إلى أن بعض السفارات الأجنبية بدأت تقيم حفلات إفطار رمضانية وهذا أمر جميل.

وأضاف أن العالم اليوم بدأ يتقلص ويصغر وأننا أصبحنا مترابطين لدرجة يصعب على أحدنا أن يتجاهل الآخر، معربًا عن سعادته على ما أبداه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

