بالصور.. ضبط عمالة آسيوية تعد وجبات مجهولة المصدر بالمدينة

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التحريت والبحث الجنائي من ضبط عمالة آسيوية تقوم بإعداد وجبات مجهولة المصدر اوضح ذلك الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد / حسين القحطاني وتعود التفاصيل بتوفر معلومات عن قيام مجموعة أشخاص باتخاذ مزرعة في الحرة الشرقية مقرا لهم لإعداد وجبات وبيعها على الزائرين والمعتمرين بالمنطقة المركزية .

وبعد التاكد من المعلومات تم الانتقال للموقع وضبط خمسة من العمالة الآسيوية أثناء قيامهم بإعداد تلك الوجبات ، والعثور على كمية كبيرة من الدجاج غير محدد تاريخ الإنتاج والإنتهاء ،بالإضافة إلى كمية أخرى من اللحوم والخضروات .