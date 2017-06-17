 بالصور.. ضبط عمالة آسيوية تعد وجبات مجهولة المصدر بالمدينة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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بالصور.. ضبط عمالة آسيوية تعد وجبات مجهولة المصدر بالمدينة

بالصور.. ضبط عمالة آسيوية تعد وجبات مجهولة المصدر بالمدينة
المناطق - المدينة المنورة
تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التحريت والبحث الجنائي من ضبط عمالة آسيوية تقوم بإعداد وجبات مجهولة المصدر اوضح ذلك الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد / حسين القحطاني وتعود التفاصيل بتوفر معلومات عن قيام مجموعة أشخاص باتخاذ مزرعة في الحرة الشرقية مقرا لهم لإعداد وجبات وبيعها على الزائرين والمعتمرين بالمنطقة المركزية .
وبعد التاكد من المعلومات تم الانتقال للموقع وضبط خمسة من العمالة الآسيوية أثناء قيامهم بإعداد تلك الوجبات ، والعثور على كمية كبيرة من الدجاج غير محدد تاريخ الإنتاج والإنتهاء ،بالإضافة إلى كمية أخرى من اللحوم والخضروات .
تم تسليم موقع المخالفة وما يحتويه من المضبوطات لأمانة منطقة المدينة المنورة ، وتسليم الأشخاص لجهة الاختصاص بوحدة ضبط المخالفات لاتخاذ اللازم بحقهم.

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