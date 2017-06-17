 بلدية الخرج تغلق مطعم وتصادر ٢٠٠ كرتون من الدجاج المنتهي الصلاحية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أردوغان: دعمنا لقطر ليس بديلا لعلاقاتنا مع السعودية وأثق بالملك سلمان نظير إسهاماته في متابعة المشاريع .. أمير القصيم يكرم نزار الحركان 15 ألف عربة لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام أمانة الرياض : 160 فعالية ثقافية وترفيهية في 30 موقعاً بمدينة الرياض احتفالا بعيد الفطر من هو “أمير قطر غير المبايع”.. المتآمر على البحرين؟ تجسيد أسماء الله الحسنى بأيدي نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف بلدية الخرج تغلق مطعم وتصادر ٢٠٠ كرتون من الدجاج المنتهي الصلاحية بالصور.. ضبط عمالة آسيوية تعد وجبات مجهولة المصدر بالمدينة في سجن الحائر شاهد.. سفير الصين بالمملكة يرتدي “الزي السعودي” في حفل إفطار بمنزله شاهد.. افتتاح بطولة كأس القارات في روسيا “مركز الحرب الفكرية”: الفكر الإخواني يرتكز على عدم السمع والطاعة إلا لمُرشديه

بلدية الخرج تغلق مطعم وتصادر ٢٠٠ كرتون من الدجاج المنتهي الصلاحية

بلدية الخرج تغلق مطعم وتصادر ٢٠٠ كرتون من الدجاج المنتهي الصلاحية
المناطق - الخرج
بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري ، صادرت  ادارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحية  وقسم الطواري وقسم النظافه العامه  اكثر من 200 كرتون دجاج مجمد  منتهي الصلاحية وتم تخزينه بطريقه مخالفه للاشتراطات الصحيه من احدي المطاعم الشهيرة في محافظة الخرج ، يتم تداوله وتسيحه وتجهيزه وطبخه وبيعه للزبائن على انه دجاج صالح للاستهلاك الادمي
وكذلك بعد التفتيش الدقيق من مراقبين البلديه بإدارة الرقابة الصحية  تم العثور على كميات كبيرة من الدجاج البايت مطبوخ  ومخزن في ثلاجات السكن  لاعادة تسخينه وبيعه مرة اخرى
وتم اغلاق المطعم وتطبيق لائحة المخالفات بحدها الاعلى على المطعم .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>