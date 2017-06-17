بلدية الخرج تغلق مطعم وتصادر ٢٠٠ كرتون من الدجاج المنتهي الصلاحية

بإشراف ومتابعة من رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري ، صادرت ادارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحية وقسم الطواري وقسم النظافه العامه اكثر من 200 كرتون دجاج مجمد منتهي الصلاحية وتم تخزينه بطريقه مخالفه للاشتراطات الصحيه من احدي المطاعم الشهيرة في محافظة الخرج ، يتم تداوله وتسيحه وتجهيزه وطبخه وبيعه للزبائن على انه دجاج صالح للاستهلاك الادمي

وكذلك بعد التفتيش الدقيق من مراقبين البلديه بإدارة الرقابة الصحية تم العثور على كميات كبيرة من الدجاج البايت مطبوخ ومخزن في ثلاجات السكن لاعادة تسخينه وبيعه مرة اخرى

وتم اغلاق المطعم وتطبيق لائحة المخالفات بحدها الاعلى على المطعم .