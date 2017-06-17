 تجسيد أسماء الله الحسنى بأيدي نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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تجسيد أسماء الله الحسنى بأيدي نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف

تجسيد أسماء الله الحسنى بأيدي نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف
المناطق - مكة المكرمة
بتوجيهات مستشار  وزير العمل و التنمية الاجتماعية والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور محمد  القحطاني لرفع مستوى البرامج النافعة بالدور الايوائية

أقامت دار الملاحظة بالطائف دورة فن السحب على القسطير وتشكيل أسماء الله الحسنى وذلك بأنامل أبنائها النزلاء

وأعرب رئيس وحدة البرامج بالدار الاستاذ بندر الغامدي عن شكرة لكل من ساهم بأخراج هذه الدورة بالشكل المطلوب وخص بالذكر مدير دار الملاحظة بالطائف الاستاذ نايف البقمي ومدرب الدورة الاستاذ بكر الجميعي وجميع الزملاء

هذا وقدمت جوائز قيمة للنزلاء المشاركين بالدورة وتسعى دار الملاحظة بالرقي بأبنائها الاحداث مهنيا وتثقيفيا وتأهيليا ليكونوا لبنة صالحة لهذا الوطن الغالي

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