أمانة الرياض : 160 فعالية ثقافية وترفيهية في 30 موقعاً بمدينة الرياض احتفالا بعيد الفطر

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تنفذ أمانة منطقة الرياض برنامج احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ، ويضم أكثر من 160 فعالية ثقافية وترفيهية ورياضية موزعة على 30 موقعاً تغطي جميع أحياء مدينة الرياض . أوضح ذلك معالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، معرباً عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، لما يوليانه – حفظهما الله – من رعاية ودعم وتوجيه لبرامج أمانة منطقة الرياض ومشاريعها وجهودها في كافة المجالات، ومنها مجال خدمة المجتمع وما تتضمنه من أنشطة وفعاليات كاحتفالات عيد الفطر المبارك التي تجمع أفراد العائلة في الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة، وتتيح لسكان مدينةالرياض وزوارها مصادر الترفية الهادف. وأكد معاليه حرص أمانة منطقة الرياض على تنفيذ توجيهات سمو أمير منطقة الرياض بتوفير كافة الإمكانات واتخاذ جميع الإجراءات وتهيئة كافة المواقع التي تستضيف فعاليات الاحتفالات بعيد الفطر لإدخال البهجة والفرحة على قلوب سكان مدينة الرياض والقادمين إليها من أبناء المناطق الأخرى، وإتاحة الفرصة للاستمتاع بهذه المناسبة المباركة لكل أفراد العائلة، والتأكيد على إفراد مساحة واسعة للأنشطة والفعاليات التي تلبي تطلعات الشباب وتناسب اهتماماتهم. وأشار معالي أمين منطقة الرياض إلى أن برنامج احتفالات عيد الفطر هذا العام يتضمن فعاليات ترفيهية وفنية وتراثية ومسرحية ورياضية وعروض شعبية تقام في 30 موقعاً، وتغطي جميع أحياء العاصمة وتستفيد من إمكاناتها الكبيرة من الساحات والحدائق والمنشآت الرياضية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتي تحتضن جانباً كبيراً من فعاليات عيد الرياض. وأكد معاليه أن برنامج الاحتفال بالعيد هذا العام شهد تطويراً في العديد من الفعاليات والأنشطة لتتواءم مع تطلعات سكان مدينة الرياض وزوارها وتلبي احتياجاتهم الترفيهية، وكذلك إضافة مواقع جديدة تحتضن العديد من الفعاليات لتكون قادرة على خدمة معظم أحياء مدينة الرياض بما يتيح لجميع أبناء المدينة الاستمتاع بها والمشاركة فيها. ونوه معالي المهندس السلطان إلى أن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك خصصت عدداً من المواقع للأنشطة النسائية وأنشطة الطفل، التي تقدم عروضاً فنية وتراثية وترفيهية تحت إشراف كوادر نسائية بنسبة 100% إلى جانب المواقع المخصصة لاستقبال العائلات وتتيح لجميع أفراد الأسرة الاحتفال بالعيد معاً في مكان واحد.

وأضاف معالي أمين منطقة الرياض أنه تم تخصيص مساحة واسعة من الفعاليات لذوي الاحتياجات الخاصة، ليشاركوا إخوانهم فرحة العيد في عدد من المواقع المجهزة بكل ما يمكنهم من الاستمتاع بهذه المناسبة السعيدة، إلى جانب تنفيذ عدد كبير من الزيارات للمرضى المنومين بالمستشفيات طوال أيام العيد بمشاركة عدد من الفنانين والرياضيين والشخصيات العامة. كما تتضمن الفعاليات لهذا العام كرنفال للمسيرات الترفيهية يشارك فيها أكثر من 300 شخصية ، وعروض التضامن مع جنودنا البواسل، إضافة إلى معايدة الاحياء من خلال فعاليات تفاعلية جديدة تتمثل في مشاركة أهل الحي في توزيع الهدايا والحلوى. ونوه معاليه في ختام تصريحه بما تحظى به أمانة منطقة الرياض من تعاون كبير من كافة الجهات الحكومية المعنية في دعم فعاليات الاحتفال بعيد الفطر وفي مقدمتها إمارة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينةالرياض، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وهيئة الأمير بالمعروف والنهي عن المنكر، وشرطة منطقة الرياض، وجهاز المرور، والدفاع المدني، والهلال الأحمر، والإدارة العامة للمجاهدين، وكذلك الشراكة الفاعلة لمؤسسات القطاع الخاص بالدعم وبما يمتلك من خبرة وإمكانيات في مجال صناعة الترفية في إنجاح الاحتفالات وتحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية وتنمية السياحة الداخلية، داعياً سكان الرياض وزوراها إلى المشاركة في الاحتفالات والاستمتاع بفعاليات عيد الرياض.