نظير إسهاماته في متابعة المشاريع .. أمير القصيم يكرم نزار الحركان

كرم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الامير فهد بن تركي بن فيصل، كرم الأستاذ نزار بن حمد الحركان عضو لجنة متابعة المشاريع الميدانية بمنطقة القصيم، وذلك في قصر التوحيد بمدينة بريدة نظير الجهود المتميزة والكبيرة التي بذلها الحركان خلال عضويته في لجنة متابعة المشاريع.

من جهته قدم نزار الحركان خالص شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه مؤكداً إن النجاحات التي حققتها لجنة متابعة المشاريع الميدانية بمنطقة القصيم كانت بفضل توجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة.