 جولة سابعة من مفاوضات جنيف تنطلق في 10 يوليو المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بسبب تدخلاته في الكويت..نائب كويتي: “لو ما اعرف حمد بن جاسم قلت هذا كويتي” ثاني أغنى رجل بالعالم يستشير متابعيه على تويتر في كيفية التبرع بثروته جولة سابعة من مفاوضات جنيف تنطلق في 10 يوليو المقبل مفاجأة.. كان بالإمكان إنقاذ ضحايا برج لندن بأقل من 2 دولار أردوغان: دعمنا لقطر ليس بديلا لعلاقاتنا مع السعودية وأثق بالملك سلمان نظير إسهاماته في متابعة المشاريع .. أمير القصيم يكرم نزار الحركان 15 ألف عربة لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام أمانة الرياض : 160 فعالية ثقافية وترفيهية في 30 موقعاً بمدينة الرياض احتفالا بعيد الفطر من هو “أمير قطر غير المبايع”.. المتآمر على البحرين؟ تجسيد أسماء الله الحسنى بأيدي نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية بمحافظة الطائف بلدية الخرج تغلق مطعم وتصادر ٢٠٠ كرتون من الدجاج المنتهي الصلاحية بالصور.. ضبط عمالة آسيوية تعد وجبات مجهولة المصدر بالمدينة

جولة سابعة من مفاوضات جنيف تنطلق في 10 يوليو المقبل

جولة سابعة من مفاوضات جنيف تنطلق في 10 يوليو المقبل
المناطق - وكالات

أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أنه من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من المحادثات السورية – السورية في جنيف، يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي يوم السبت 17 يونيو/حزيران، أنه من المقرر أن يصل المدعوون إلى جنيف يوم 9 يونيو/حزيران.

وأضاف البيان أن دي ميستورا يعتزم الدعوة إلى جولات أخرى خلال الشهر الجاري وكذلك خلال شهر أغسطس/آب، مشيرا إلى أن الدعوات سوف ترسل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وإلى جانب الجولات الرسمية للمحادثات السورية التي ستناقش السلات الواردة على جدول الأعمال، سوف تستمر اجتماعات الخبراء في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها المبعوث الخاص خلال الجولة السادسة من المحادثات.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>