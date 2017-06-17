جولة سابعة من مفاوضات جنيف تنطلق في 10 يوليو المقبل

أعلن المكتب الصحفي للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أنه من المقرر أن تنطلق الجولة السابعة من المحادثات السورية – السورية في جنيف، يوم 10 يوليو/تموز المقبل.

وجاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي يوم السبت 17 يونيو/حزيران، أنه من المقرر أن يصل المدعوون إلى جنيف يوم 9 يونيو/حزيران.

وأضاف البيان أن دي ميستورا يعتزم الدعوة إلى جولات أخرى خلال الشهر الجاري وكذلك خلال شهر أغسطس/آب، مشيرا إلى أن الدعوات سوف ترسل وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وإلى جانب الجولات الرسمية للمحادثات السورية التي ستناقش السلات الواردة على جدول الأعمال، سوف تستمر اجتماعات الخبراء في إطار العملية التشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية التي أنشأها المبعوث الخاص خلال الجولة السادسة من المحادثات.