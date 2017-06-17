 ثاني أغنى رجل بالعالم يستشير متابعيه على تويتر في كيفية التبرع بثروته | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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ثاني أغنى رجل بالعالم يستشير متابعيه على تويتر في كيفية التبرع بثروته

ثاني أغنى رجل بالعالم يستشير متابعيه على تويتر في كيفية التبرع بثروته
رويترز

طالب مؤسس شركة “أمازون دوت كوم”، جيف بيزوس، متابعيه عبر تويتر بإلهامه بأفكار جديدة عن طرق التبرع بجزء من ثروته.

ونشر بيزوس عبر حسابه الشخصي على تويتر تغريدة كتب فيها “أود أن أخصص جانبا كبيرا من نشاطي الخيري لمساعدة الناس في عالم الواقع، على المدى القصير، وأن يكون للحاجات العاجلة ويكون له تأثير دائم”.

وأضاف أنه “لو كان لديك اقتراح، ما عليك سوى الرد على هذه التغريدة بفكرة.. وإذا كنت تعتقد أن هذا النهج خاطئ أود أن أعرف ذلك أيضا”.

وكان بيزوس قد وجه ثروته التي جمعها من أمازون نحو استكشاف الفضاء من خلال شركته “بلو أوريجين”، إلا أن تغريدته تشير إلى تحول في الطرق التي ينتهجها مع الأنشطة الخيرية.

الجدير بالذكر أن بيزوس من بين أحد أغنى أغنياء العالم، حيث يزيد صافي ثروته عن 76 مليار دولار.

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