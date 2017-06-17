 بسبب تدخلاته في الكويت..نائب كويتي: “لو ما اعرف حمد بن جاسم قلت هذا كويتي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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بسبب تدخلاته في الكويت..نائب كويتي: “لو ما اعرف حمد بن جاسم قلت هذا كويتي”

المناطق - الرياض

كشف مقطع مسجل لإحدى جلسات مجلس الأمة الكويتي، سبق وأن بثته التلفزيون الكويتي، لأحد أعضاء المجلس وهو ينتقد تدخلات رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، في الكويت.
وجاء في المقطع شكوى النائب الكويتي “خالد العدوة”، من قيام الشيخ حمد آل ثاني بتشكيل فريق محامين لتقديم الدعاوى على أي مواطن كويتي أو صحيفة او جهة كويتية تنتقد السياسة القطرية.
وأشار النائب “خالد العدوة”، مستغربا لو ما اعرف حمد بن جاسم قلت هذا كويتي من كثر ما يرفع قضايا بالكويت وعنده جيش عرمرم من المحامين بالكويت.
وأضاف النائب خلال كلمته أن هذه الإجراءات من قبل الشيح حمد بن جاسم تأتي في الوقت الذي تصدح قناة الجزيرة القطرية بالانتقادات والإساءات للكويت ولأمير الكويت إضافة للمملكة ثم يأتي الشيخ حمد لتقديم الشكاوى ضد منتقديه.
واتهم النائب الكويتي، أن قيام السيخ حمد بن جاسم بمثل هذه التصرفات تأتي للتخويف وإسكات الصوت الكويتي عن الرد على إساءات الجزيرة المتكررة ضد الكويت وأميرها.
وقد أجرى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق، حوارا مع برنامج “تشارلي روز” المذاع على قناة “بي بي إس” الأمريكية، تحدث فيه عن الأزمة الخليجية مع قطر، وانتقد ما وصفه “باتهام قطر بتمويل الإرهاب”، مشدداً على رفض بلاده المساس بسيادتها أو التشكيك في نزاهتها وفقاً لتعبيرة.

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