 خادم الحرمين يستقبل رئيسي باكستان واليمن ورئيس مجلس الأمة الكويتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 22 رمضان 1438 هجريا, الموافق 17 يونيو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يستقبل رئيسي باكستان واليمن ورئيس مجلس الأمة الكويتي

خادم الحرمين يستقبل رئيسي باكستان واليمن ورئيس مجلس الأمة الكويتي
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب اليوم، الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الاسلامية، والوفد المرافق له.

كما استقبل – أيده الله – الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، والوفد المرافق له.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت مرزوق بن علي الغانم.

وقد تناول الجميع طعام الافطار مع خادم الحرمين الشريفين .

حضر الاستقبال، الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، و الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير خالد بن سعد بن فهد، و الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، و الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، و الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، و الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب امير منطقة الرياض، و الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، و الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، و الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

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